В центре Львова сотни людей спели Гимн Украины (фото, видео)
Сегодня во Львове на площади Рынок, перед входом в городскую Ратушу, вокалисты Львовского муниципального хора «Гомон» совместно с молодежью – студентами, курсантами и пластунами, представителями общественных организаций и власти, и работниками мэрии, педагогами и духовенством совместно исполнили Государственный Гимн Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС.
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«Ще не вмерла Украина» выполняли по случаю 153 годовщины со дня первого публичного исполнения Государственного гимна - 10 марта 1865 года в Перемышле во время первого на Западной Украине Шевченковского концерта.
К слову, в этом году специально для события изготовили большой флаг, длина которого – 18 метров, сообщили на сайте Zaxid.net.