В здании Харьковского горсовета произошла потасовка между активистами и охранниками мэрии Кернеса (фото)

В здании Харьковского горсовета, где проходит сессия, возникла толкотня между охранниками и активистами, которые пытались прорваться в зал заседаний.

В Харькове началась сессия городского совета. У здания мэрии проходит пикет. Участники акции пришли с плакатами и марионетками, которые символизируют то, что горсовет – театр марионеток.

Об этом пишет "Город X".

Группа активистов попыталась пройти в здание горсовета, однако охрана их не пустила. При этом активисты утверждают, что они подавали заявки на участие в сессии.

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Произошла потасовка. Ряд депутатов, которые были вместе с активистами, прошли в здание. За ними ворвались и активисты, однако на пути к сессионном залу их встретил новый кордон охраны.

Охранники пропускают в сессионный зал только депутатов и журналистов по удостоверениям.