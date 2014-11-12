В Днепропетровске создадут бизнес-центр для переселенцев из Донбасса

Днепропетровская облгосадминистрация инициирует создание бизнес-центров для переселенцев из зоны АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента экономического развития ОГА Олег Кужман сегодня на пресс-конференции сообщил, что соответствующее решение будет рассматриваться на очередной сессии Днепропетровского облсовета.

«Сегодня бизнесменам-переселенцам тяжело, потому что на Донбассе остались их трудовые коллективы и основные средства. Их необходимо поддержать, предоставить определенные льготы. Мы создадим на Днепропетровщине условия, чтобы эти умные и активные люди оставались у нас, работали на благо нашего региона и платили здесь налоги», - отметил Кужман.

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По его словам, бизнес-центр будет оснащен необходимой оргтехникой и будет иметь бухгалтерию. Также переселенцам-бизнесменам будут предоставляться бесплатные юридические консультации и помощь в регистрации предприятий.

Директор департамента отметил, что уже активно ведутся переговоры с региональными структурами относительно выделения помещений для мощностей переселенцев-предпринимателей.

«Мы сейчас работаем с несколькими организациями, которые не используют определенные площади, для того, чтобы предприниматели из Донецкой и Луганской областей могли продолжить здесь свой бизнес. Уже есть предложения перенести на территорию области производство металлопластикових изделий, промышленных изделий, группы товаров пищевой и перерабатывающей промышленности», - уточнил Кужман.

На сегодняшний день в регионе уже зарегистрировались более 2 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, которые переехали в Днепропетровскую область.