Кровавая авария в Харькове: потерпевшая отказалась от претензий к Зайцевой

Жанна Власенко отказалась от претензий к Елене Зайцевой, обвиняемой в масштабном ДТП.

Киевский районный суд Харькова принял ходатайство, поступившее от потерпевшей в масштабной аварии Жанны Власенко, которая на момент ДТП была беременной.

Женщина отметила, что обвиняемая Елена Зайцева возместила 100 тыс. грн компенсации, "то есть выполнила исковые требования в полном объеме", поэтому потерпевшая к ней претензий материально-морального характера не имеет, передает Gazeta.ua.

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При этом Власенко требует такую же сумму компенсации от второго обвиняемого – Геннадия Дронова.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о ДТП. Следующее заседание состоится 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.