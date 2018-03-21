Свидетель в суде о кровавом ДТП в Харькове: передо мной произошло столкновение, Touareg въехал в дверь Lexus

Другие свидетели сегодня не явились. Заседание закрыто. Суд продолжится 2 апреля.

В Харькове продолжается суд над Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым. Их обвиняют в смертельном ДТП на Сумской.

Сегодня, 21 марта, планируют допросить свидетелей жуткой аварии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, обвинение заявило 15 свидетелей, передает Vgorode.

Суд допросил первого свидетеля - водителя автомобиля, который находился за "Фольксвагеном" Дронова. По его словам, разметки стоп-линии на момент ДТП не было, скорость превысили оба обвиняемых.

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"Автомобиль Дронова тронулся очень резко, но на какой сигнал светофора, я не обратил внимания. Touareg выехал на перекресток, я увидел, что со стороны "Детского мира" несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток, начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться. Прямо передо мной произошло столкновение, Touareg въехал в дверь Lexus. Что там было дальше, я сразу не увидел, микроавтобус перекрыл обзор" - рассказал свидетель.

"Попыток помочь пострадавшим после ДТП со стороны обвиняемых не было. Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что он не виноват, а девочка была в шоковом состоянии", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.