Польша предлагает Украине совместно проводить эксгумационные работы в Грушовичах - посол

Вместе с тем посол Польши Ян Пекло заявил, что Варшава не согласится на единовременную массовую легализацию украинских памятников.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявляет, что его страна предлагает Украине провести совместные эксгумационно-поисковые работы в селе Грушовичи, на месте захоронения 12 воинов Украинской повстанческой армии, где в прошлом году польские националисты демонтировали памятник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции на тему: "Польско-украинские отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах. Двусторонний торговый обмен и техническая помощь Украине”.

"Есть проблемы у нас с историческим диалогом", - сказал Пекло.

Он напомнил о введении Украиной запрета на выдачу разрешений относительно проведения польскими специалистами поисково-эксгумационных работ останков поляков.

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"Мы считаем, что этот запрет является обидным и негативно влияет на наши двусторонние отношения", - отметил Пекло.

По его словам, достойное захоронение павших солдат и гражданских является христианским долгом.

«Надо помнить, что через несколько месяцев мы будем отмечать 75-ю годовщину убийства польского населения на Волыни и восточной Галичине», - заявил посол.

Пекло отметил, что для польских семей является «очень болезненным тот факт, что большинство жертв этой трагедии» до сих пор не похоронены в могилах, возле которых можно помолиться и зажечь свечи.

При этом посол заявил, что возобновление поисковых и эксгумационных работ на территории Украины не может быть условием для восстановления украинских памятников на территории Польши.

«Мы хотим говорить о памятных местах на территории Польши. Вице-премьер Петр Ґлинский еще в феврале предлагал создать комиссию, которая будет проводить инвентаризацию и по каждому случаю будет рассматривать возможность легализации памятников, которые были нелегально построены», - сказал Пекло.

Он заявил, что власти Польши не согласятся на единовременную массовую легализацию украинских памятников.

"Мы предлагаем совместно провести эксгумационные работы в Грушовичах, где местная власть разобрала нелегальный памятник УПА. Если там есть человеческие останки - то могила будет восстановлена", - сказал он.

При этом Пекло отметил, что в прошлом году в Польше не зафиксировано ни одного случая уничтожения или демонтажа украинских памятников.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля вице-премьер-министр, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко сообщил, что Украина просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники в этой стране, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма в отношении польских памятников в Украине, и восстанавливает их.

Также Розенко заявил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в вопросе совместных работ по поиску останков погибших соотечественников обеих стран зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об институте национальной памяти, которым предусмотрен запрет идеологии украинских националистов.

Справка УНИАН. 26 апреля 2017 года в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы.

По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местной власти как "нелегально установленный".

Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что монумент демонтировали законно.

Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.