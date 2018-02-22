По примеру Киева: Розенко призвал Польшу восстановить разрушенные украинские памятники

Также украинская сторона просит Польшу обеспечить надлежащую защиту украинских памятников в Польше.

Вице-премьер-министр Украины, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко заявляет, что Украина просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники в этой стране, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма по отношению к польским памятникам в Украине, и восстанавливает их.

Об этом вице-премьер сказал в эфире «5 канала».

Он напомнил, что в 2017 году было зафиксировано 15 фактов осквернения и вандализма на могилах украинцев и памятных мест и памятников, посвященных украинцам.

"Из этих 15 случаев были два случая, в которые вмешалось непосредственно украинское государство и это фактически было восстановлено нами, но на сегодняшний день есть 8 разрушенных памятников, которые до сих пор не восстановлены, и никаких действий с ними фактически не происходит", - заявил Розенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона не отрицает, что в Украине происходит такие же провокационные действия.

"Мы прекрасно понимаем, что большинство этих случаев - это все-таки спецоперации соседней нам страны, общего нашего врага, Российской Федерации и т.д., но все оскверненные памятники... когда эти действия были совершены на территории Украины, они все восстановлены Украинским государством. Все до единого", - отметил Розенко.

Читайте такжеНа Львовщине разбили памятную табличку польскому королю

"И поэтому, еще раз говорю, мы не требуем от Польши чего-то необычного. Мы просим такого же отношения к украинским памятникам, как и мы имеем уважение и внимание к польским памятникам, несмотря на их статус", - заявил вице-премьер.

Также он прокомментировал сообщения в СМИ, в том числе польских, что часть разрушенных на территории Польши не является легальной.

"Я вам хочу сказать, и польская сторона это прекрасно знает, и мы им еще раз также подчеркнули о том, что 95% польских памятников в Украине являются незаконными, либо установлены, либо не узаконена их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем, и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Мы их охраняем и мы их восстанавливаем", - отметил Розенко.

Также он заявил, что украинская сторона проводит расследование, когда речь идет об актах вандализма несмотря на статус памятников, легальный или нелегальный.

"Мы абсолютно четко требуем, просим польскую сторону независимо от статуса памятников, обеспечить надлежащую защиту или их восстановление в случае их повреждения или вандализма", - подчеркнул вице-премьер.

Также он сказал, что на заседании украинско-польской комиссии по историческим вопросам в Варшаве польской стороне был передан конкретный перечень 8 разрушенных памятников, 2 из которых были легальными на территории Польши.

"Мы попросили польскую сторону осуществить реальные шаги по восстановлению этих памятников", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже осквернили вандалы.

По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местных властей как "нелегально установленный".

Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника воинам УПА был осуществлен законно.

Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.