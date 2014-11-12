Украинские военные открыли огонь на поражение по беспилотнику боевиков возле Мариуполя

В районе населенных пунктов Сартана и Талаковка возле Мариуполя зафиксирован беспилотник боевиков.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

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«Нарушение воздушного пространства Украины военной авиацией РФ не происходило. Однако зафиксирован разведывательный полет 1 БПЛА над участком, граничащим с территорией, временно подконтрольной т.н. "ДНР", а именно в районе населенных пунктов Сартана-Талаковка», - говорится в сообщении.

«По летательному аппарату был открыт огонь на поражение. О результате обстрела не сообщается», - отмечает штаб обороны города.