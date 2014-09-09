Канада обвинила авиацию РФ в провокации на Черном море во время учений НАТО

В частности, на сайте Министерства обороны Канады размещено заявление, в котором говорится, что российские самолеты совершили облет канадского военного корабля Toronto во время учений НАТО Sea Breeze-2014

"Хотя российская военная авиация, которая совершила круговые облеты над HMCS Toronto, ни в какой форме не представляла угрозы для канадского корабля, такие действия были неоправданно провокационными и создавали риск эскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКанада также пообещала новые санкции против РоссииМинобороны также заявил, что учения НАТО в Черном море являются мерами безопасности и были вызваны вторжением России в Украину.

Как сообщал УНИАН, вчера в Черном море начались совместные трехдневные военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2014.