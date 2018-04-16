ЕБА призвала изменить подчинение морской поисково-спасательной службы

Ассоциация призывает отнести Морскую поисково-спасательную службу (МПСС) в сферу управления ГСЧС и предусмотреть ее финансирование за счет госбюджета.

Об этом говорится в открытом письме Европейской Бизнес Ассоциации в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В своем обращении Ассоциация призывает отнести Морскую поисково-спасательную службу (МПСС) в сферу управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и предусмотреть ее финансирование за счет Государственного бюджета Украины в следующем году.

Такая позиция, по мнению ЕБА аргументирована тем, что сейчас источником финансирования деятельности МПСС является корабельный сбор. Эксперты Ассоциации проанализировали мировые практики финансирования учреждений, на которые возложены функции поиска и спасания на море, и пришли к выводу, что функция по обеспечению безопасности мореплавания в части осуществления аварийно-спасательных работ является публичной, а значит должна финансироваться государством за счет государственного бюджета.

Так, в Украине ГСЧС финансируется из Государственного бюджета, а не за счет владельцев зданий, в которых могут возникнуть аварийные события. По мнению экспертов Ассоциации, такой же подход может быть применен к осуществлению аварийно-спасательных работ на море.

Также, согласно тексту письма, в соответствии с Законом Украины «О морских портах Украины», использование средств от портовых сборов допускается исключительно по их целевому назначению. А корабельный сбор взимается в пользу пользователя портовой акватории, а также владельца операционной акватории причала. Основной целью корабельного сбора является финансирование содержания и развития акватории и морской инфраструктуры соответствующего порта. Текущее состояние дел, помимо прочего, приводит к тому, что суда, которые при заходе в морской порт используют только его (или связанные с его деятельностью) гидротехнические сооружения, обеспечивают финансирование также и МПСС, услугами которой не пользуются, ведь они актуальны только в случае возникновения чрезвычайных аварийных событий.

В письме также говорится, что компании-члены Ассоциации обеспокоены тем, что использование портовых сборов на цели, отличные от содержания портовой инфраструктуры, приводит к ее постепенному упадку и ухудшению конкурентоспособности отечественных портов.