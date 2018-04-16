Герой-спасатель: в Харькове мужчина вынес из горящей квартиры ребенка и пожилого мужчину (видео)

В Харькове случайный прохожий спас из охваченного пожаром дома мальчика и пожилого мужчину в одном из спальных районов города.

Пожар вспыхнул вчера вечером на балконе пятиэтажки в спальном районе города. Огонь за считанные секунды перекинулся на квартиру и верхний этаж.

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Возгорание заметил прохожий, который вызвал спасателей, а сам бросился в дом, говорится в сюжете ТСН. Ему удалось попасть в горящую квартиру и на руках вынести оттуда маленького мальчика, а потом еще и вывести пожилого мужчину.

Пожарным, прибывшим на место, осталось только потушить огонь.

Единственное, что пока известно о спасителе - его зовут Алексей, и работает он в компании, которая расположена недалеко от дома, который горел.