Герой-спасатель: в Харькове мужчина вынес из горящей квартиры ребенка и пожилого мужчину (видео)
12:29, 16 апреля 2018Общество
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В Харькове случайный прохожий спас из охваченного пожаром дома мальчика и пожилого мужчину в одном из спальных районов города.
Пожарным, прибывшим на место, осталось только потушить огонь \ фото УНИАН
Пожар вспыхнул вчера вечером на балконе пятиэтажки в спальном районе города. Огонь за считанные секунды перекинулся на квартиру и верхний этаж.
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Возгорание заметил прохожий, который вызвал спасателей, а сам бросился в дом, говорится в сюжете ТСН. Ему удалось попасть в горящую квартиру и на руках вынести оттуда маленького мальчика, а потом еще и вывести пожилого мужчину.
Пожарным, прибывшим на место, осталось только потушить огонь.
Единственное, что пока известно о спасителе - его зовут Алексей, и работает он в компании, которая расположена недалеко от дома, который горел.
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