Герой-спасатель: в Харькове мужчина вынес из горящей квартиры ребенка и пожилого мужчину (видео)

12:29, 16 апреля 2018
Общество
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фото УНИАН

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Возгорание заметил прохожий, который вызвал спасателей, а сам бросился в дом, говорится в сюжете ТСН. Ему удалось попасть в горящую квартиру и на руках вынести оттуда маленького мальчика, а потом еще и вывести пожилого мужчину.

Пожарным, прибывшим на место, осталось только потушить огонь.

Единственное, что пока известно о спасителе - его зовут Алексей, и работает он в компании, которая расположена недалеко от дома, который горел.

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Теги: #пожар#Харьков#спасение