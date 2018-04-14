На Волыни на взятке погорел главный госинспектор таможенной службы

Инспектор требовал деньги от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме «транзит» и так называемом «временном ввозе до одного года».

Служба безопасности Украины и органы прокуратуры задержали в Волынской области сотрудника Государственной фискальной службы, который требовал и получал взятки на таможенном посту «Устилуг».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

«Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста «Устилуг» на Волыни... Таможенника задержали на рабочем месте при передаче $220 и 1300 грн от очередного владельца авто», - говорится в сообщении.

Еще до задержания правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме «транзит» и так называемом «временном ввозе до одного года».

Оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму более $1200.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении других должностных лиц таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению неправомерной выгоды от водителей автомобилей с регистрационными номерами стран Европы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса («получение взятки»). Проводится следствие, после завершения которого будет объявлено о подозрении и избраны в отношении подозреваемых меры пресечения.