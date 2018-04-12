Во Львове прокурор погорел на взятке в $2,2 тысячи (фото)
21:55, 12 апреля 2018Общество
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Подозреваемый требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу.
За деньги прокурор обещал полностью закрыть уголовное производство / фото ssu.gov.ua
Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тыс. долларов взятки.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что прокурор требовал деньги от местного жителя за не привлечение к уголовной ответственности за кражу.
В дальнейшем он обещал полностью закрыть уголовное производство.
Правоохранители задержали прокурора и посредника во Львове, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения всей суммы взятки.
Следователями СБУ в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводится досудебное следствие.
фото ssu.gov.ua
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