Во Львове прокурор погорел на взятке в $2,2 тысячи (фото)

Подозреваемый требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу.

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тыс. долларов взятки.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что прокурор требовал деньги от местного жителя за не привлечение к уголовной ответственности за кражу.

В дальнейшем он обещал полностью закрыть уголовное производство.

Правоохранители задержали прокурора и посредника во Львове, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения всей суммы взятки.

Следователями СБУ в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводится досудебное следствие.