"Он может медленно истечь кровью", - отец Павла Гриба заявил, что жизнь его сына находится в опасности

Он отметил, что в случае появления внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не сможет оказать необходимую помощь его сыну.

Жизнь незаконно удерживаемого в России Павла Гриба в опасности, поскольку он может медленно истечь кровью.

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Об этом на своей странице в соцсети написал отец похищенного в Беларуси и удерживаемого в следственном изоляторе в Краснодаре украинца Павла Гриба Игорь Гриб.

""Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете". Такой ответ сегодня услышал человек, который пытался передать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну", - написал он.

По словам отца Павла, на фоне общего ухудшения здоровья, отсутствие минимально необходимого питания приводит к повышению кислотности в желудке, что повышает риск "внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функции крови. Пациенту в комплексе лечения необходимо шунтирующая операция".

"В случае появления внутреннего кровотечения НИ ОДНО!!! медицинское учреждение Краснодарского края просто не в состоянии оказать необходимую помощь. Павел медленно истечет кровью", - отметил он.

"Российская репрессивная машина убивает украинских граждан", - добавил отец Павла Гриба.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года Павел Гриб выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь и после исчез. 7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

1 февраля 2018 года отец Павла Игорь Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь.