Сколько сможет продержаться, не знает никто: суд в России не выпустил Гриба из-под стражи

"Сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", - заявил отец Гриба.

Суд в России во время рассмотрения апелляционной жалобы отказался изменить меру пресечения незаконно задержанному в Беларуси и удерживаемому в РФ Павлу Грибу, оставив его под стражей до 4 мая.

Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

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"20 марта состоялся очередной апелляционный суд. Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ", - подчеркнул он.

"Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", - заявил отец.

"Полная изоляция от мира. Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом", - добавил Гриб-старший.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась дать разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

2 марта суд в Краснодаре решил оставить парня под стражей до 4 мая.