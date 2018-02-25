В Бахчисарае задержали крымскую татарку, вышедшую на одиночный пикет возле Ханского дворца

Женщина вышла с плакатом «Руки прочь от Ханского дворца».

В оккупированном Бахчисарае силовики задержали крымскую татарку, которая вышла на одиночный пикет возле Ханского дворца с плакатом «Руки прочь от Ханского дворца».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки Эльмаз Акимовой, вышедшей с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом «Руки прочь от Ханского дворца», - отметил он.

«Два провокатора разорвали плакат, и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место», - добавил Курбединов.

Как сообщал УНИАН, российская фирма во время "реставрации" Ханского дворца демонтировала и уничтожила конструктивные элементы исторического сооружения.

По информации бывшего председателя Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдема Дудакова, побывавшего на месте проведения работ, "реставраторы" уничтожили все балки, которые являются объектом культурного наследия, часть из которых была вывезена, часть - распилена.

По словам Дудакова, по данным института "УкрНИИпроектреставрация", нужно было заменить только четыре балки, а "реставраторы" заменили 100%. Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик - московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации.