Под Харьковом прошли военные учения (фото)

К учениям призвали резервистов, которые на полигоне продемонстрировали свою готовность защищать Украину.

В Харьковской области прошли учения по территориальной обороне. Мероприятия проводились под руководством оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В командно-штабных учениях приняли участие представители региональных структур территориальной обороны из числа работников государственных учреждений, воины ВСУ и других силовых ведомств, передает sq.com.ua.

Предварительные итоги практического мероприятия были подведены в Харьковском областном военкомате.

"В течение нескольких дней нам удалось отработать все основные вопросы по тематике мероприятия. В частности, удалось призвать резервистов из числа бойцов роты охраны Богодуховского объединенного городского военкомата, которые впоследствии на полигоне продемонстрировали свою готовность защищать Украину. Немало внимания уделялось взаимодействию между областным и районными штабами теробороны. Сделано много, а недостатки показали - над чем еще нам нужно поработать", - отметил в.и.о. заместителя командующего войсками ОК "Восток" полковник Сергей Калашников.

Военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин отметил слаженную результативную работу Богодуховского и Дергачевского военкоматов.

"Офицеры этих воинских учреждений, по моему мнению, наладили надежное сотрудничество с районными администрациями, организациями ветеранов АТО и всеми теми, кто готов бороться с врагом", - сказал Калгушкин.

Лучших участников мероприятия поощрили грамотами и благодарностями от местных органов самоуправления, старших начальников и командиров армейских коллективов.