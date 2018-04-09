В центре Житомира состоялось празднование «Поливального понедельника»

Участникам раздавали специальную одежду - водонепроницаемые плащи и шапочки.

В Житомире горожане приняли участие в праздновании «Поливального понедельника».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 9 апреля, во второй день празднования Пасхи, так называемого Поливального понедельника, на центральной улице Житомира - Михайловской - стартовали водные развлечения.

"Полив" длился с 12.00 до 14.00 часов. Для этого в центре празднично украшенной Михайловской была оборудована специальная водная зона. Для комфорта участников организаторы праздника устроили специальные площадки с зонами доступа к воде и установили палатки, где люди могли переодеться и согреться. Участникам раздавали специальную одежду - водонепроницаемые плащи и шапочки. За празднованием наблюдали сотни житомирян, которые семьями ходили по центру города и фотографировались. За порядком следили работники полиции.

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Дети и молодежь обливались водой, также желающие могли обливать друг друга.

Как рассказали журналистам организаторы мероприятия, оно направлено на развитие культуры и сохранение традиций. В Житомире это праздник проходил в третий раз. Празднование Пасхи в городе продолжается.

Для этого по случаю пасхальных праздников на Михайловской торгуют народные мастера и выставлены авторские писанки, изготовленные детьми, учениками и воспитанниками дошкольных внешкольных и общеобразовательных учреждений Житомира.

Вчера на Михайловской объявили победителей конкурса авторской писанки, которые получат специальный подарок - поездку в Коломыю, где расположен музей «Писанки».