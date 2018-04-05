Под Харьковом река вышла из берегов (фото)

20:55, 05 апреля 2018
Общество
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Вода подобралась к дворам / фото sq.com.ua

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Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает Status Quo. По их данным, вода вплотную подобралась ко дворам и домам. 

Ранее глава государственной компании-оператора гидроэлектростанций, которые расположены на реках Днепр и Днестр, "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что не ожидает значительного затопления прибрежных регионов этих рек в результате большого притока талой воды во время половодья в апреле-мае этого года.

Также журналисты составили карту затопленных местностей в Украине.

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Теги: #вода#река#Харьковская область