Под Харьковом река вышла из берегов (фото)
20:55, 05 апреля 2018Общество
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Некоторые области Украины страдают из-за весенних паводков.
Вода подобралась к дворам / фото sq.com.ua
Река Мжа разлилась в Змиеве Харьковской области, подтоплены погреба.
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Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает Status Quo. По их данным, вода вплотную подобралась ко дворам и домам.
Ранее глава государственной компании-оператора гидроэлектростанций, которые расположены на реках Днепр и Днестр, "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что не ожидает значительного затопления прибрежных регионов этих рек в результате большого притока талой воды во время половодья в апреле-мае этого года.
Также журналисты составили карту затопленных местностей в Украине.
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