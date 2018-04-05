На Пасху в харьковском парке Горького можно будет рисовать писанки и получать подарки

Праздновать Пасху в центральном парке Харькова будут с 7 по 9 апреля.

На праздничных выходных харьковчане смогут поучаствовать в мастер-классах, тематических играх и конкурсах. Уникальными в программе этого года станут фотозона «Пасхальное яйцо», а также выигрышная лотерея для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Парка Горького.

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«Гости парка на протяжении двух недель раскрашивали пенопластовые яйца. Из них и будет создано полутораметровое яйцо-фотозона. Также среди тех, кто покатается на аттракционах в праздничные дни, будут разыгрываться подарки. Для этого на корешке билета, который бросят в барабан, посетитель укажет свою фамилию и номер телефона», - рассказал главный режиссер парка Станислав Лущ.

Среди традиционных пасхальных конкурсов - гонки писанок для детей, квест с крашенками, игра «Охота на лис» в Логове Билли Кида, мастер-классы по изготовлению пасхальных яиц и народных игрушек.

7 апреля с 12.00 харьковчане смогут сфотографироваться с большим пасхальным яйцом, посмотреть кукольный спектакль «Слон на дереве», послушать песни группы «Євшан зілля» и научиться изготавливать крапанки.

8 апреля с обеда стартует игра «Погоня за крашенками»: в укромных местах парка будут спрятаны расписные яйца, которые можно обменять на пасхальные куличи. Кроме этого, выступит харьковская кавер-группа «Л’юїс Керол» и пройдет мастер-класс по изготовлению писанок.

9 апреля в парке Горького будет выступать детский театр «Дети будущего», также пройдет мастер-класс по изготовлению пасхального зайца.

Как добавили организаторы, с 17:00 на праздники в парке Горького стартует развлекательная программа для молодежи и взрослых. Сюда входят розыгрыши призов, выступления музыкальных групп и дискотеки.