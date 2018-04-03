Дорогое наследие: в Мариуполе остались демонтированные памятники Ленину на полмиллиона гривень (видео)

Демонтированные Ильичи уже два года лежат во дворе коммунального предприятия. Бронзовые коммунистические вожди стоят не менее 500 000 гривень.

В Мариуполе под открытым небом лежат демонтированные памятники Владимиру Ленину на полмиллиона гривень. Об этом говорится в сюжете ТСН. Там думают, что делать с советским наследием. Демонтированные Ильичи уже два года лежат во дворе коммунального предприятия. Бронзовые коммунистические вожди стоят не менее 500 000 гривень. Читайте такжеНа Днепропетровщине сдали на металлолом Ленина, чтобы заказать памятник Шевченко (видео) 6 тонн бронзы коммунальщики хотят выставить на продажу, а куда потратить эти деньги - спросят у горожан. Ранее в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора разбили "голову" Ленина.

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