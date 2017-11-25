В Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора разбили "голову" Ленина (видео)

В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина. Об этом Радио Свобода сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.

«Активисты молодежной организации «Сокол» принесли «голову Ленина». Это голова с памятника, который ранее стоял на окраине Кривого Рога и был сброшен в рамках «народной декоммунизации», поскольку власть декоммунизации в городе почти не проводила. Символично – поскольку Ленин привел коммунизм, который и устроил голодоморы, – эта голова была разбита как установление исторической справедливости», – сказала Соловьева.

Молодые люди разбили «голову Ленина» кувалдой. Позже обломки выбросили на свалку.

Как рассказала Татьяна Соловьева, в этот день в Кривом Роге активисты также провели молчаливое шествие и митинг-реквием ко Дню памяти жертв голодоморов. Память погибших почтили минутой молчания и панихидой, участники акции также прочитали стихи о Голодоморе. В мероприятии приняли участие члены ВО «Свобода» и ряда общественных организаций – «Сокол», «Самооборона Кривбасса», «Ингульская паланка Войска запорожского низового», «Правый сектор», «СічКР», «Просвещение».

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В феврале 2016 года в Днепропетровской облгосадминистрации сообщили, что в области в рамках декоммунизации демонтировали 116 памятников и переименовали свыше 1,8 тысяч улиц. Тогда же в ОГА отметили, что Кривой Рог не начал «декоммунизации»: в городе не изменили ни одного топонима.

По данным историков, Днепропетровская область является одной из тех областей, которые больше всего пострадали от Голодомора 1932-33 годов. В последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье разбили бюст Сталина, установленный КПУ в 2010 году.