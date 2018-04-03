Курсанты военно-учебных заведений будут получать пенсию в случае потери кормильца

11:52, 03 апреля 2018
Общество
48
REUTERS

Читайте такжеРада разрешила бойцам АТО выходить на пенсию на 5 лет раньше

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата Украины.

Законом предоставлено право на назначение пенсии по случаю потери кормильца курсантам и слушателям военно-учебных заведений и учебных заведений Министерства внутренних дел Украины и государственной пожарной охраны до окончания ими этих учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста.

В заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #закон#пенсия