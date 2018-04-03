Курсанты военно-учебных заведений будут получать пенсию в случае потери кормильца
11:52, 03 апреля 2018Общество
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Пенсия назначается не дольше чем до достижения 23-летнего возраста.
Иллюстрация \ REUTERS
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в ст. 30 закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в отношении членов семьи, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца» (регистрационный №5366 -д).
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата Украины.
Законом предоставлено право на назначение пенсии по случаю потери кормильца курсантам и слушателям военно-учебных заведений и учебных заведений Министерства внутренних дел Украины и государственной пожарной охраны до окончания ими этих учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста.
В заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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