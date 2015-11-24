Рада назначила пенсии семьям погибших участников Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2162а проголосовали 256 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, "в результате участия в Революции Достоинства погибло более 130 человек".

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"У некоторых из них остались вдовы с маленькими детьми на руках, которые не имеют права на пенсию в связи с потерей кормильца из-за отсутствия у погибшего необходимого страхового стажа", - сказал он.

Законом устанавливается, что "пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности, а в случае смерти пенсионера или лиц, указанных в части второй статьи 32 данного закона, а также в случае смерти (гибели) лица вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), - независимо от продолжительности страхового стажа".