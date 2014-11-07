Боевики оставили без света часть Луганска и еще пять населенных пунктов
13:56, 07 ноября 2014Общество
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В результате интенсивных обстрелов боевиков в значительной части Луганска и 5 населенных пунктах пропал свет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В результате интенсивных обстрелов террористов возле автодороги Бахмутка вблизи г. Кировск повреждены линии электропередач», - отметил он.
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«Из-за этого пропал свет в населенных пунктах, которые контролируют представители «ЛНР»: Кировске, Первомайске, Стаханове, Брянке, Алчевске и значительной части Луганска. Отремонтировать в ближайшее время линии невозможно из-за боев», - добавил Лысенко.
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