Боевики оставили без света часть Луганска и еще пять населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате интенсивных обстрелов террористов возле автодороги Бахмутка вблизи г. Кировск повреждены линии электропередач», - отметил он.

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«Из-за этого пропал свет в населенных пунктах, которые контролируют представители «ЛНР»: Кировске, Первомайске, Стаханове, Брянке, Алчевске и значительной части Луганска. Отремонтировать в ближайшее время линии невозможно из-за боев», - добавил Лысенко.