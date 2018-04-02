У православных началась Страстная седмица Великого поста

На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим.

У православных христиан началась Страстная седмица Великого поста.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», эта последняя и наиболее строгая неделя Великого поста посвящена воспоминанию последних дней жизни Спасителя.

На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.

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В Великий понедельник православные вспоминают евангельскую притчу о бесплодной смоковнице. Она символизирует людей, которые не совершают добрые дела. Также в этот день читается притча о злых виноградарях и притча о двух сыновьях и вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф. Его родные братья продали в рабство египтянам. Таким образом, проводится параллель с предательством Иисуса Христа, которое совершил Иуда.

В Великий вторник Спаситель рассказывал притчи в Иерусалимском храме: о талантах, о десяти девах и о Страшном суде. Спаситель также рассказал о воскресении умерших и о подати, которую необходимо было платить кесарю.

Великий пВ Великую среду вспоминается жена-грешница, которая своими слезами и миром омыла ноги Спасителя, когда Он пребывал в доме Симона прокаженного. Также в этот день апостол Иуда Искариотский продал иудейским старейшинам Христа за 30 сребреников. В Великую среду совершается литургия Преждеосвященных Даров. В последний раз в этом году читается молитва преподобного Ефрема Сирина.

В Великий четверг на Таиной вечери было установлено таинство Причастия. Тогда его впервые совершил Сам Иисус Христос в Сионской горнице. Также Спаситель омыл ноги ученикам. Епископы омывают ноги священникам за богослужением, а все верующие стараются причастится. На утрени, которая служится в четверг вечером, читаются 12 Страстных Евангелий, в которых описываются страдания и смерть на кресте Иисуса Христа.

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В Великую пятницу утреня в храмах обозначает моление о чаше в Гефсиманском саду, а затем крестные страдания. Первый час – время ведения Христа на суд к Пилату; третий час – осуждение; шестой час – крестные страдания Христа; девятый час – Его смерть; вечерня – снятие тела Спасителя с креста. На вечерни Великой пятницы, около 14.00, во всех православных храмах совершается чин выноса Плащаницы. На утрени, которая совершается, в пятницу вечером, совершается чин погребения Плащаницы.

Великую субботу называют Субботой покоя. В этот день вспоминается пребывание Христа во гробе, Его сошествие в ад и победу над смертью, спасение душ праведников, вывод их из ада и введение благоразумного разбойника в рай.

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