Шоколадный, творожный и "для ленивых": лучшие рецепты пасхальных куличей (видео)
Традиционно в Украине начинают выпекать пасхальные куличи в Чистый четверг. И хотя у каждой хозяйки, наверняка, есть свой традиционный, проверенный годами рецепт, мы подготовили для вас подборку, которая поможет вам немного изменить подход к приготовлению традиционного пасхального блюда и попробовать что-то новенькое. Выбрав один из наших топ-5 рецептов, вы точно приятно удивите своих гостей.
Сочный творожный кулич
Ингридиенты:
Для опары:
молоко- 1/4 ст.
мука - 1 ст. л.
сахар - 1 ч. л.
дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей)
Для теста:
творог - 250 г
сливочное масло - 50 г
яйца - 2 шт.
желток - 1 шт.
сахар - 2/3 ст.
соль - 2/3 ч. л.
ванильный сахар - 10 г
мука - 2 ст.
цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу
Для украшения:
сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки
Рецепт приготовления:
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Шаг 1
Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 мин. (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой).
Шаг 2
В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Далее перемешать массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. Должно получиться, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Должно хватить 2 стакана муки.
Шаг 3
Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, в зависимости от дрожжей.
Шаг 4
Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность тестом на сухую лучину. Если лучинка выходит из кулича сухая- кулич готов. Важно не пересушить куличи.
Шаг 5
Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.
Ромовый кулич
Ингридиенты:
пшеничная мука - 1 кг
молоко - 2 ст.
дрожжи - 70 г.
яйца - 7 шт
сливочное масло 150 г
сахар - 1 ст.
ром - 2 ст. л.
цукаты - 200 г.
сахарная глазурь для украшения, кондитерская посыпка, драже (по желанию)
Способ приготовления:
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Шаг 1
Опара: дрожжи растворите в теплом молоке. Оставьте на 10 минут. Добавьте в дрожжи 500 г муки, ложку сахара, размешайте. Миску накройте полотенцем, оставьте в теплом месте. Опара должна подняться и увеличиться в два раза в объеме. Желтки отделите от белков, белки взбейте в густую пену. Разотрите желтки с сахаром до пены, затем добавьте топленое масло. Добавьте также белки и ром. В поднявшуюся опару добавьте яичную массу. Постепенно введите муку, замесите тесто. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Если липнет, добавьте муки. Выложите тесто в миску, прикройте полотенцем. Оставьте тесто еще на час-два, чтобы оно увеличилось вдвое.
Шаг 2
Добавьте в тесто цукаты, заранее вымоченные в роме, замесите еще раз.
Шаг 3
Формы для запекания смажьте маслом, заполните их на третью часть тестом, накройте полотенцем. Оставьте формы с тестом в теплом месте, пока тесто не поднимется и не заполнит 3/4 формы.
Шаг 4
Духовку нагрейте до 180 градусов, поставьте в нее формы и запекайте ромовые куличи в течение 40 минут - часа.
Шаг 5
Готовые куличи остудите. Затем украсьте глазурью и кондитерской посыпкой.
Кулич "для ленивых"
Ингредиенты:
50 г дрожжей
1 стакан подогретого молока
3 яйца
100 г масла
1 стакан сахара
щепотка соли.
Для глазури:
1 стакан сахара
1 белок
3 столовые ложки лимонного сока
Способ приготовления:
-Шаг 1
Разводим в теплом молоке дрожжи и вмешиваем туда яйца.
Шаг 2
В массу вливаем растопленное масло, добавляем сахар и соль, вмешиваем 4 стакана муки.
Шаг 3
Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и оставляем подходить на 3-4 часа. Выпекаем около 45 минут.
Шаг 4
Готовим глазурь. Белки растираем с сахаром и лимонным соком до тех пор, пока смесь не загустеет.
Шаг 5
Смазываем глазурью кулич и немного подсушиваем его в духовке.
Шоколадно-лимонный кулич
Ингредиенты:
2,5 ст. муки;
8 яиц;
1 ст. сахара;
2 пакетика сухих дрожжей;
1 ст. измельченного миндаля;
1 плитка черного шоколада;
100 мл рома или коньяка;
100 мл красного сухого вина;
2 ст. л. сливочного масла;
1 лимон;
100 г апельсиновых цукатов:
корица, гвоздика.
Для глазури:
3 ст.л. какао;
3 яичных белка;
0,5 ст. сахара.
Способ приготовления:
Шаг 1
Растворить дрожжи в 1 стакане теплой воды. Добавить муку, замесить тесто и отставить на пару часов. Когда оно поднимется, снова замесить.
Отделить белки от желтков и взбить, а желтки растереть с сахаром. Добавить в тесто желтки с сахаром, миндаль, измельченный шоколад, вино, коньяк, сок лимона, цукаты и пряности. Добавить взбитые сливки.
Шаг 2
Выложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Поставить пасхальный кулич в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около 90 минут.
Шаг 3
Взбить оставшиеся белки в крепкую пену, добавить сахар и какао. Смазать шоколадно-лимонный пасхальный кулич глазурью.
Итальянский кулич Панеттоне
Ингредиенты:
Опара:
120 мл теплого молока;
15 грамм свежих дрожжей;
1 ст. л. сахара;
1 ст. л. муки.
Тесто:
100 г сливочного масла;
2 яйца;
2 желтка;
1 желток + 1 ст. л. молока;
1/3 стакана сахара;
3 стакана муки;
0,5 ч. л. соли;
1 стакан изюма и цукатов (можно добавить орехи);
сахарная пудра.
Способ приготовления:
Для опары: в теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 1 ст. л. сахара и муки и перемешайте.
Накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 – 30 минут.
Готовим тесто. Просейте муку с солью.
Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца, желтки и опару.
Постепенно добавьте муку и замесите тесто (вымешивайте около 10 минут).
Поместите тесто в смазанную маслом форму, накройте и оставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа.
Когда тесто подойдет, добавьте в него изюм, цукаты и снова слегка вымесите.
Смажьте маслом дно формы для выпечки и застелите ее пергаментной бумагой.
Выложите тесто в подготовленную форму, накройте и оставьте на 1 час. Разогрейте духовку до 190 градусов.
Смажьте верх итальянского пасхального кулича желтком, смешанным с молоком.
Выпекайте 15 минут, затем еще 20 – 30 минут при температуре 165 градусов.
Остудите панеттоне, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.
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