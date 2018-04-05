Шоколадный, творожный и "для ленивых": лучшие рецепты пасхальных куличей (видео)

Традиционно именно в Чистый четверг пекут куличи и красят яйца на Пасху, так как следующие дни - пятница и суббота - должны пройти в молитвах.

Традиционно в Украине начинают выпекать пасхальные куличи в Чистый четверг. И хотя у каждой хозяйки, наверняка, есть свой традиционный, проверенный годами рецепт, мы подготовили для вас подборку, которая поможет вам немного изменить подход к приготовлению традиционного пасхального блюда и попробовать что-то новенькое. Выбрав один из наших топ-5 рецептов, вы точно приятно удивите своих гостей.

Сочный творожный кулич

Ингридиенты:

Для опары:

молоко- 1/4 ст.

мука - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей)

Для теста:

творог - 250 г

сливочное масло - 50 г

яйца - 2 шт.

желток - 1 шт.

сахар - 2/3 ст.

соль - 2/3 ч. л.

ванильный сахар - 10 г

мука - 2 ст.

цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу

Для украшения:

сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки

Рецепт приготовления:

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Шаг 1

Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 мин. (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой).

Шаг 2

В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Далее перемешать массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. Должно получиться, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Должно хватить 2 стакана муки.

Шаг 3

Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, в зависимости от дрожжей.

Шаг 4

Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность тестом на сухую лучину. Если лучинка выходит из кулича сухая- кулич готов. Важно не пересушить куличи.

Шаг 5

Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.

Ромовый кулич

Ингридиенты:

пшеничная мука - 1 кг

молоко - 2 ст.

дрожжи - 70 г.

яйца - 7 шт

сливочное масло 150 г

сахар - 1 ст.

ром - 2 ст. л.

цукаты - 200 г.

сахарная глазурь для украшения, кондитерская посыпка, драже (по желанию)

Способ приготовления:

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Шаг 1

Опара: дрожжи растворите в теплом молоке. Оставьте на 10 минут. Добавьте в дрожжи 500 г муки, ложку сахара, размешайте. Миску накройте полотенцем, оставьте в теплом месте. Опара должна подняться и увеличиться в два раза в объеме. Желтки отделите от белков, белки взбейте в густую пену. Разотрите желтки с сахаром до пены, затем добавьте топленое масло. Добавьте также белки и ром. В поднявшуюся опару добавьте яичную массу. Постепенно введите муку, замесите тесто. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Если липнет, добавьте муки. Выложите тесто в миску, прикройте полотенцем. Оставьте тесто еще на час-два, чтобы оно увеличилось вдвое.

Шаг 2

Добавьте в тесто цукаты, заранее вымоченные в роме, замесите еще раз.

Шаг 3

Формы для запекания смажьте маслом, заполните их на третью часть тестом, накройте полотенцем. Оставьте формы с тестом в теплом месте, пока тесто не поднимется и не заполнит 3/4 формы.

Шаг 4

Духовку нагрейте до 180 градусов, поставьте в нее формы и запекайте ромовые куличи в течение 40 минут - часа.

Шаг 5

Готовые куличи остудите. Затем украсьте глазурью и кондитерской посыпкой.

Кулич "для ленивых"

Ингредиенты:

50 г дрожжей

1 стакан подогретого молока

3 яйца

100 г масла

1 стакан сахара

щепотка соли.

Для глазури:

1 стакан сахара

1 белок

3 столовые ложки лимонного сока

Способ приготовления:

-Шаг 1

Разводим в теплом молоке дрожжи и вмешиваем туда яйца.

Шаг 2

В массу вливаем растопленное масло, добавляем сахар и соль, вмешиваем 4 стакана муки.

Шаг 3

Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и оставляем подходить на 3-4 часа. Выпекаем около 45 минут.

Шаг 4

Готовим глазурь. Белки растираем с сахаром и лимонным соком до тех пор, пока смесь не загустеет.

Шаг 5

Смазываем глазурью кулич и немного подсушиваем его в духовке.

Шоколадно-лимонный кулич

Ингредиенты:

2,5 ст. муки;

8 яиц;

1 ст. сахара;

2 пакетика сухих дрожжей;

1 ст. измельченного миндаля;

1 плитка черного шоколада;

100 мл рома или коньяка;

100 мл красного сухого вина;

2 ст. л. сливочного масла;

1 лимон;

100 г апельсиновых цукатов:

корица, гвоздика.

Для глазури:

3 ст.л. какао;

3 яичных белка;

0,5 ст. сахара.

Способ приготовления:

Шаг 1

Растворить дрожжи в 1 стакане теплой воды. Добавить муку, замесить тесто и отставить на пару часов. Когда оно поднимется, снова замесить.

Отделить белки от желтков и взбить, а желтки растереть с сахаром. Добавить в тесто желтки с сахаром, миндаль, измельченный шоколад, вино, коньяк, сок лимона, цукаты и пряности. Добавить взбитые сливки.

Шаг 2

Выложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Поставить пасхальный кулич в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около 90 минут.

Шаг 3

Взбить оставшиеся белки в крепкую пену, добавить сахар и какао. Смазать шоколадно-лимонный пасхальный кулич глазурью.

Итальянский кулич Панеттоне

Ингредиенты:

Опара:

120 мл теплого молока;

15 грамм свежих дрожжей;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. муки.

Тесто:

100 г сливочного масла;

2 яйца;

2 желтка;

1 желток + 1 ст. л. молока;

1/3 стакана сахара;

3 стакана муки;

0,5 ч. л. соли;

1 стакан изюма и цукатов (можно добавить орехи);

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Для опары: в теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 1 ст. л. сахара и муки и перемешайте.

Накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 – 30 минут.

Готовим тесто. Просейте муку с солью.

Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца, желтки и опару.

Постепенно добавьте муку и замесите тесто (вымешивайте около 10 минут).

Поместите тесто в смазанную маслом форму, накройте и оставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа.

Когда тесто подойдет, добавьте в него изюм, цукаты и снова слегка вымесите.

Смажьте маслом дно формы для выпечки и застелите ее пергаментной бумагой.

Выложите тесто в подготовленную форму, накройте и оставьте на 1 час. Разогрейте духовку до 190 градусов.

Смажьте верх итальянского пасхального кулича желтком, смешанным с молоком.

Выпекайте 15 минут, затем еще 20 – 30 минут при температуре 165 градусов.

Остудите панеттоне, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Как сообщал УНИАН, православные христиане сегодня, 5 апреля, отмечают Великий Четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия.

В Чистый четверг необходимо устроить генеральную уборку. Причем чистота должна осуществляться не только физически - уборка дома, купание, но и духовно - необходимо избавиться от плохих мыслей.