В Одессе празднуют Юморину (фотогалерея)

В этом году традиционное для праздника смеха карнавальное шествие посвящено многонациональности региона. Девиз нынешней Юморины: "Одесса - для всех и все – для Одессы".

В Одессе сегодня традиционно празднуют Юморину.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города проходит карнавальное шествие.

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В колоне, разделенной на 45 блоков, идут более 1,5 тысячи человек, много декорированных автомобилей. В частности, один из блоков - Дарт Вейдер с другими героями киносаги "Звездные войны", которые перемещаются на "звездном транспорте" под соответствующую музыку. В колоне также участники международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада", байкеры и кришнаиты, оркестр одной из частей Нацгвардии, исполняющий на ходу одесские мелодии, курсанты морских учебных заведений, барабанщицы и т. д.

В шествии также принимают участие множество персонажей из популярных мультипликационных и художественных фильмов, танцующие на ходулях артисты, символы Юморины - гигантская желтая утка из надувных шаров и морячок, а также - самодвижущийся "боевой барабан" и Дюк де Ришелье.

Люди несут огромный флаг Одессы, многие участники одеты в костюмы разных народностей.

По словам организаторов, в этом году шествие посвящено именно многонациональности региона – в Одесской области проживают представители более 130 наций и народностей.

Девиз нынешней Юморины: "Одесса - для всех и все – для Одессы".

Посмотреть на шествие собрались тысячи зрители, которые стоят вдоль улицы Дерибасовской. Они приветствуют участников шествия громкими криками, свистом, аплодисментами.

На Юморину приехали некоторые народные депутаты, известные политики.

Кроме того, сегодня состоялся товарищеский матч по футболу между командами Одесского городского совета и ветеранами футбольного клуба "Ришелье". В игре принял участие мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд местных депутатов.

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В рамках праздника также запланированы выступления участников "Комедиады", шоу "Лига Смеха", шоу "95-й квартал", Верка Сердючка & Band, другие концерты под открытым небом, развлекательные программы для взрослых и детей.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Одессе после трехлетнего перерыва было возобновлено празднование Юморины.

В 2014 году Юморину в Одессе отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной сотни, в 2015 - в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе без карнавального шествия, как отмечалось, в связи "несвоевременностью такого праздника".

В этом году отмечается 45-летие праздника смеха.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.