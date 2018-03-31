В Одессе во время Юморины порядок будет обеспечивать тысяча полицейских

Также 1 апреля будет ограничено движение транспорта в центральной части города.

В Одессе завтра во время празднования Юморины порядок будет обеспечивать тысяча правоохранителей.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Во время проведения фестиваля «Юморина-2018» около тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность одесситов и гостей города. Кроме сил полиции, к охране общественного порядка присоединятся военнослужащие Национальной гвардии и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, которые на практике должны усовершенствовать свои навыки по охране общественного порядка», - отметили в главке.

В полиции призывали одесситов, которые вместе с детьми будут отмечать праздник, внимательнее смотреть за ними, так как в толпе малолетние могут потеряться. В случае исчезновения ребенка, необходимо немедленно сообщать об этом в полицию.

Также сообщается, во время праздничных мероприятий 1 апреля будет ограничено движение транспорта в центральной части города. По данным пресс-службы патрульной полиции Одессы, с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий (до вечера) будет перекрыто движение транспорта на участках улиц Пастера, Торговой, Коблевской, Преображенской, Екатерининской, Ришельевской и т. д.

Как сообщал УНИАН, в рамках Юморины в Одессе запланирован ряд мероприятий, в частности, презентация юмористической карты города, выставка работ карикатуристов, юмористический забег International Fun Run, карнавальное шествие, «Караоке на Юморине», выступления «Лиги смеха», основного состава «95-го квартала» и т. д.

Символами Юморины будут «Морячок» и «Желтая утка».

Предполагается, что 1 апреля в Одессу приедут не менее 100 тыс. туристов.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.