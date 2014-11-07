В японской кофейне украинцев встречают патриотическим кофе (фото)
00:41, 07 ноября 2014Общество
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В кафе "CafeChocoTea" в префектуре Сайтама (Япония), украинцев угощали кофе, украшенным украинским флагом, надписью "Украина", а также тризубом
facebook.com/ukrainians.japan
Об этом сообщает в "Фейсбуке" сообщество "Украинцы в Японии "Краяни"
"Когда в кафе узнали, что посетители - украинцы, японцы по собственной инициативе нарисовали на капучино украинский флаг и тризуб. И еще и с подписью "Украина" под флагом. Такое оформление не только удивило, но и подняло настроение украинцам", - говорится в сообщении и подтверждено фотографиями кофе.
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