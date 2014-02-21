Во Львове сгорела база "Беркута": обнаружено два тела силовиков
02:15, 21 февраля 2014Политика
1
Два обгоревших тела бойцов "Беркута" обнаружили после ликвидации пожара в части этого спецподразделения во Львове.
Как передает "Радио Свобода", эту информацию подтверждает главное управление МВД во Львовской области. Пожар произошел в четверг вечером.
Сейчас выясняют причины возгорания и смерти "беркутовцев". По одной из версий, к инциденту причастны провокаторы, а по другой — поджог совершили внутри части.
Напомним, по обновленным данным Министерства здравоохранения, в результате столкновений между протестующими и силовиками в Киеве, начиная с 18 февраля, погибли 75 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter