Во Львове сгорела база "Беркута": обнаружено два тела силовиков

Как передает "Радио Свобода", эту информацию подтверждает главное управление МВД во Львовской области. Пожар произошел в четверг вечером.

Сейчас выясняют причины возгорания и смерти "беркутовцев". По одной из версий, к инциденту причастны провокаторы, а по другой — поджог совершили внутри части.

Напомним, по обновленным данным Министерства здравоохранения, в результате столкновений между протестующими и силовиками в Киеве, начиная с 18 февраля, погибли 75 человек.