При Минздраве создадут департамент общественного здоровья

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Сыч по итогам заседания Кабинета министров.

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По его словам, соответствующее структурное подразделение будет исполнять функции Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, которая ликвидируется.

Александр Сыч сообщил, что международные организации, которые оказывают помощь Украине в борьбе с ВИЧ/СПИДом, обеспокоены тем, что в течение двух месяцев, с тех пор как продолжается процесс ликвидации Службы, ни один другой орган государственной власти не взял на себя полномочия по противодействию социально опасным болезням.

"Поэтому сегодня во время обсуждения распоряжения об образовании ликвидационной комиссии по моему представлению добавлен пункт 3, в соответствии с которым Министерству здравоохранения Украины поручено создать Департамент общественного здоровья с возложением на него функций ликвидированной службы", - сказал Александр Сыч.

Сегодня на заседании правительства было принято распоряжение "Об образовании комиссии по ликвидации Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям". Председателем комиссии утверждена заместитель председателя Службы Елена Ещенко. В шестимесячный срок председатель комиссии должна отчитаться о результатах ликвидации.

Государственная служба по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям была ликвидирована 10 сентября постановлением Кабмина № 442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".