Киевлянин добровольно принес в СБУ похищенную картину

2 марта в общественную приемную СБУ обратился житель Киева, добровольно передавший одну картину из семи похищенных в Уманском краеведческом музее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она напомнила, что две картины из похищенных уже разыскано и изъято, а эта является картиной Н.ГЛУЩЕНКО «Осеннее очарование».

По словам М.ОСТАПЕНКО, мужчина, принесший картину, объяснил, что о похищении ему стало известно из информации СБУ, распространенной в СМИ. После этого киевлянин принял решение о добровольной выдаче художественного произведения следственным СБУ.

В то же время, сегодня, 4 марта следователь по делу назначил искусствоведческую экспертизу данной картины относительно ее подлинности, художественной ценности и стоимости.

После проведения экспертизы в случае установления подлинности картины она будет передана на ответственное хранение владельцу до вынесения окончательного судебного решения по данному уголовному делу.

Как сообщал УНИАН, СБУ установила, что в период с ноября 2006 года до августа 2007 года директор Уманского краеведческого музея по предварительному сговору с группой лиц присвоил и реализовал картины, которые находились в музее.

Все было похищено 7 картин, в том числе произведения Т.ЯБЛОНСКОЙ, М.ГЛУЩЕНКО и Н.ДОНЦОВА. По выводам специалистов, ориентировочная стоимость произведений - свыше 1 млн. грн.

Преступление было совершено путем подмены оригиналов картин их копиями. На данный момент установлены все участники сделки.

27 февраля М.ОСТАПЕНКО сообщила, что СБУ установила местонахождение двух картин - «Осенняя пора» С.Шишко и «Легенда киевского футбола» И.Григорьева.