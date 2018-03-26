Суд постановил выделить "титушке" Крысину охрану

В то же время, судья отказал в закрытом судебном разбирательстве и участии в нем через видеоконференцсвязь.

Во время заседания Дарницкого районного суда города Киева судья Евгений Солодко огласил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину, которого обвиняют в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей.

Как передает корреспондент УНИАН, Крысина будет охранять полиция на весь период судебного следствия.

"Ходатайство обвиняемого Крысина удовлетворить частично. Применить к Крысину меры обеспечения безопасности в виде его личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного разбирательства уголовного производства до вступления приговора в законную силу. Обеспечение безопасности Крысина поручить ГУ НП в Киевской области", - говорится в решении.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении ходатайств Крысина о рассмотрении дела в закрытом режиме и о разрешении ему участвовать в заседании дистанционно через видеоконференцсвязь.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Крысин не явился на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению его и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Вячеслав Веремий. Адвокат заявил, что Крысин опасается за свою жизнь.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который 19 февраля 2014 года добивал битой раненого Веремия, суд вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года.

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26 февраля журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook сообщил, что Крысин в связи с рассмотрением апелляции на приговор скрылся в детском отделении Института сердца, где активисты облили его зеленкой.

1 марта Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на приговор Крысину до 19 марта и обязал полицию принудительно доставить его в суд.

19 марта Апелляционный суд после выступления всех сторон отложил рассмотрение дела на 2 апреля.

4 марта около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций пикетировали дом Крысина.

5 марта возле Дарницкого суда активисты "Национальных дружин" и С14 забросали снежками и заплевали Крысина.