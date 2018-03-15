"Титушка" Крисин не пришел в суд и попросил предоставить ему охрану

Адвокат заявил, что Крисін боится за свою жизнь. Обвиняемый в похищении и пытках людей "тітушка" попросил о закрытое заседание и охрану.

«Титушка» Юрий Крысин подал в суд ходатайства о проведении закрытого судебного процесса, а также о предоставлении ему личной охраны и участии в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи.

Как передает корреспондент УНИАН, такие ходатайства Крысин подал на подготовительном заседании Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению его и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году.

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По ее словам, в первом ходатайстве говорится о рассмотрении дела на закрытых заседаниях. Крысин обосновывает свою просьбу тем, что ему угрожают неизвестные молодые люди, которые в больнице облили его зеленкой, а также приезжали к нему домой с угрозами. По мнению обвиняемого, рассмотрение дела в закрытом режиме гарантирует ему безопасность от этих молодых людей.

Еще в одном ходатайстве Крысин просит суд выделить ему охрану.

В третьем ходатайстве Крысин просит суд разрешить ему участвовать в заседаниях через видеоконференцсвязь, поскольку ему угрожают активисты общественных организаций, в частности, «Автомайдана», С14 и «Национальные дружины».

Сегодня, 15 марта, Крысин не пришел на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению его и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Вячеслав Веремий. Адвокат заявил, что Крысин боится за свою жизнь.

Продолжение: На следующее заседание суда Крысина приведут принудительно

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который 19 февраля 2014 года добивал битой раненного Веремия, суд вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года.

26 февраля журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook сообщил, что Крысин в связи с рассмотрением апелляции на приговор скрылся в детском отделении Института сердца, где активисты облили его зеленкой.

1 марта Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на приговор Крысину до 19 марта и обязал полицию принудительно привести его в суд.

4 марта около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций пикетировали дом Крысина.

5 марта возле Дарницкого суда активисты "Национальных дружин" и С14 забросали комьями снега и заплевали Крысина.