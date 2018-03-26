Катушка Теслы, кухонные принадлежности и овощи: в харьковской подземке играли музыку на уникальных инструментах (видео)

Просто в вестибюле одной из станций харьковского метрополитена звучали редкие и уникальные музыкальные инструменты.

На концерте в харьковской подземке играли музыку на уникальных инструментах.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Просто в вестибюле одной из станций харьковского метрополитена звучали редкие и уникальные музыкальные инструменты - прадед современных синтезаторов терменвокс, произведенный из канализационных труб тубулум и катушка Теслы, которая играла молниями.

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