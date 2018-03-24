В Минюсте рассказали сколько должников по алиментах не смогли выехать за границу

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал и о других мерах против должников.

Из-за несвоевременной уплаты алиментов уже более 100 тысяч человек лишили права выезжать за границу.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире "5 канала", пишет ТСН.ua.

"Сейчас почти 100 тысяч должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортными средствами – около 90 тысяч, запрет на пользование оружием и на охоту – более 80 тысяч. Так же мы ввели общественно полезные работы", - рассказал он.

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Петренко добавил, что уже составлены тысячи протоколов о привлечении должников к принудительной общественно-полезной работе, такой как уборка улиц. Деньги от работы будут идти на счет ребенка, перед которым задолжали.

Министр добавил, что ведомство думает над тем, чтобы увеличить размер алиментов.