В Украине хотят повысить размер минимальных алиментов на детей

Министерство юстиции готовит соответствующие изменения в законодательство.

Министерство юстиции Украины готовит изменения в законодательство по правам детей, родители которых развелись, согласно которым, в частности, могут увеличить размер минимальных алиментов, а также при разводе родителей имущество предлагают делить и на детей.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире ТСН.

"Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", - сказал министр.

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По его словам, он лично будет выступать с инициативой ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю совместного имущества бывших супругов наравне с родителями. Также будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (регистрационный номер 7277).

Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов и др., а также ограничить в праве охоты.

Также введен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

4 января президент Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, а 6 февраля был представлен реестр неплательщиков алиментов.