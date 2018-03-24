Две клинические смерти и страшные избиения: украинский политзаключенный рассказал о пытках в российской тюрьме
До Алексея Сизоновича, осужденного в РФ по обвинению в терроризме, допустили украинского консула.
Об этом информирует "Радио Свобода".
Политзаключенного мучает головная боль, ведь, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти.
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«Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током", – рассказала консул Украины в Новосибирске Диана Иванова.
"Консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили слишком много грима", – отметила она.
Как сообщал УНИАН, летом Северо-Кавказский военный суд Российской Федерации приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинца Алексея Сизоновича по обвинению в незаконном пересечении границы и подготовке теракта в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область).