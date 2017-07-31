Очередное судилище над украинцем в РФ: обвинили в подготовке терактов и дали 12 лет тюрьмы

Северо-Кавказский военный суд Российской Федерации приговорил к 12 года колонии строго режима украинца Алексея Сизоновича по обвинению в незаконном пересечении границы и подготовке теракта в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область), сообщает "ТАСС".

"Северо-Кавказский суд признал виновным и приговорил по совокупности преступлений к 12 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей и 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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Сизоновича признали виновным по таким статьям УК РФ, как "Подготовка террористического акта", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное пересечение государственной границы России". По версии следствия, Сизонович якобы и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу и договорились о подготовке и совершении террористических актов на территории России и Украины. Сизонович заявил, что он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и передавал их своему руководителю с псевдонимом Владиславович, который представился ему сотрудником украинской разведки.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД потребовал от РФ немедленно прекратить преследования мирных граждан Украины.