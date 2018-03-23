Парламент, Правительство, Президент: социологи назвали институты, которыми больше всего недовольны украинцы

Социальные институты, деятельность которых украинцы больше всего одобряют, - волонтеры, армия и церковь.

Социологи выяснили, деятельностью каких социальных институтов больше всего недовольны украинцы. В тройку лидеров вошли Верховная Рада, Кабмин и Президент Украины.

Так, по данным всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», работой украинского парламента недовольны 72% украинцев, Правительством Украины недовольны 67% наших соотечественников, Президентом - 57%. За ними идут судебные органы и прокуратура.

Отметим, что показатели одобрения упали именно за последние несколько лет. Так в 2015 году работу Президента одобряли 38% украинцев, через год уже 25%, а в 2017-2018 году - только 18%.

Одобрение населением деятельности Рады в 2015 году было на уровне 27%, в 2018 - уже 11%. Резкое падение одобрения деятельности Кабмина произошло в 2016 году: с 27% в 2015 до 13% (таким оно и остается).

Институты, деятельность которых украинцы одобряют больше всего, - волонтеры, армия и церковь.

Отметим, что уровень одобрения вырос по отношению к местным органам власти. Городских голов в среднем по Украине одобряют 51% украинцев, против 35% в 2015 году. Работой горсоветов довольны 39%, что на 9% больше, чем в 2015. Уровень одобрения работы исполкомов вырос на 10%, по сравнению с 2015, до 35%.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 000 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Как сообщал УНИАН, политические силы, находящиеся сегодня при власти, стремительно теряют доверие украинцев в то время, как партии, не представленные или представленные в парламенте в меньшинстве, продолжают завоевывать симпатии сограждан. Социологи рассказали, каким партиям и политикам доверяют украинцы.