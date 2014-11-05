В "ЛНР" опубликовали "расстрельные списки" 17 украинских милиционеров (фото)
09:51, 05 ноября 2014Общество
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В одной из газет боевиков "ЛНР" опубликовали данные луганских милиционеров, отказавшихся присягнуть "республике".
REUTERS
Об этом пишет "Информатор".
В газете сказано, что "бывших милиционеров, ставших на путь преступности" разыскивает "Министерство внутренних дел ЛНР".
Читайте такжеФСБ РФ открыла подразделение на Донбассе и работает над созданием "спецслужб Новороссии""Пресс-служба ЛНР" опубликовала фотографии, имена, звания и должности в общей сложности 17 украинских правоохранителей.
Фото влуганске.укр
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