В "ЛНР" опубликовали "расстрельные списки" 17 украинских милиционеров (фото)

09:51, 05 ноября 2014
Общество
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В одной из газет боевиков "ЛНР" опубликовали данные луганских милиционеров, отказавшихся присягнуть "республике". 

REUTERS

Об этом пишет "Информатор".

В газете сказано, что "бывших милиционеров, ставших на путь преступности" разыскивает "Министерство внутренних дел ЛНР".

Читайте такжеФСБ РФ открыла подразделение на Донбассе и работает над созданием "спецслужб Новороссии""Пресс-служба ЛНР" опубликовала фотографии, имена, звания и должности в общей сложности 17 украинских правоохранителей.

влуганске.укр

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