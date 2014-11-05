В "ЛНР" опубликовали "расстрельные списки" 17 украинских милиционеров (фото)

Об этом пишет "Информатор".

В газете сказано, что "бывших милиционеров, ставших на путь преступности" разыскивает "Министерство внутренних дел ЛНР".

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