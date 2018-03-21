Во Львове требуют объявить персоной нон грата руководителя канцелярии президента Польши

08:59, 21 марта 2018
Общество
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Квятковский зачитал обращение президента Польши / фото Wiadomosci

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Тогда, во время поминальных мероприятий, госсекретарь канцелярии президента Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков, передает Zaxid.net.

В связи с этим депутаты Львовского облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста к президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.

Ранее в этот же день депутаты Львовского областного  совета требовали признать персоной нон грата польского депутата Роберта Винницки, который 19 марта потоптался в Варшаве по красно-черному флагу.

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Теги: #Польша#украинцы#геноцид