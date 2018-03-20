"Бандеровская тряпка": польский депутат потоптался по флагу УПА - журналист (фото)

13:32, 20 марта 2018
Политика
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В Польше прошла антиукраинская акция / фото facebook.com/prihodkoevgeniy

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По словам украинского журналиста Евгения Приходько, депутат Сейма Польши Роберт Винницки "положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка". Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото.

Как сообщалось, польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Посольство Украины в Польше осудило акцию польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".

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Новость в сюжете: Отношения Украины и Польши
Теги: #националисты#Варшава#бандеровский флаг