Сегодня исполняется 70 лет с начала антиукраинской акции "Висла"

Сегодня, 28 апреля, 70-я годовщина начала депортации украинцев из Восточной Польши, которая получила название операция «Висла». На протяжении апреля-августа 1947 года из Надсяння, Подляшья, Холмщины, Лемковщины депортировано от 137 до 150 тысяч украинцев, а по некоторым данным – до 180 тысяч. Эксперты называют операцию «Висла» этнической чисткой, или же геноцидом «польских украинцев» со стороны Москвы, и сравнивают с депортациями татар и других народов, которые жили в Крыму. А кое-кто проводит параллели с этническими чистками Сталина и действиями нынешней власти России в анексованому Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

По данным Украинского института национальной памяти, изгнание нацистов из Центрально-Восточной Европы в 1944-1945 годах сопутствовало установлению в этом регионе коммунистической власти или же прокремлевских правительств. Местные коммунисты для «усмирения» населения проводили масштабные репрессии, одним из инструментов которых стали массовые депортации.

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Операция «Висла» началась в 4 часа утра 28 апреля 1947 года. В ней были задействованы семь дивизий Войска Польского, дивизия Корпуса внутренней безопасности, три отдельных полка (пехотный, автомобильный и саперный). К операции были также подключены сотни сотрудников милиции, службы безопасности и добровольного резерва милиции. Общее количество «силовиков» составило около 20 тысяч человек. В это же время отделы НКВД и чехословацкой армии заблокировали восточные и южные границы Польши от Бреста до Нового Сончу. Непосредственное командование операцией осуществлял министр обороны Польши маршал Михал Роли-Жимерский.

Конечно, переселения и массовые репрессивные акции польского правительства относительно украинского населения вызвали закономерное противодействие национально-патриотических сил – УПА и ОУН, что представляло собой серьезную угрозу для существующего тоталитарного режима в Польше. В этих условиях польская власть, продолжая свою антиукраинскую политику, решила полностью выселить украинское население с его этнических земель и расселить по всей Польше.

Формальным поводом для начала операции «Висла» стала гибель 28 марта 1947 года в бою с отрядом УПА заместителя министра обороны Польши генерала Кароля Сверчевского. В тот же день на совещании политбюро Польши было принято решение о полной депортации украинского населения в новообразованные на бывших немецких землях воеводства. Уже к концу 1947 года было переселено около 150 тыс. человек, посажено в концлагерь Явотно 3936 человек, убиты 655 человек, арестовано 1466 членов украинского национального подполья.

Одновременно с польской «Вислой» к осени 1947 года в Чехословакии проходила «Акция Б» - перехват чехословацкими вооруженными силами и службой безопасности отрядов УПА, которые пытались прорваться из Польши в американскую зону оккупации в Австрии.

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В начале осени 1947 года Роман Шухевич распустил структуры УПА и ОУН в Польше.

Однако, это было еще не все. В 1951 году на Львовщине в районе Белза было скорректировано польско-советскую границу, и полякам города пришлось переселяться в Польшу, а сам Белз заселили украинцами.

Лишь 3 августа 1990 года парламент Польши осудил насильственное переселение украинцев. А в 2007 году президентами Польши и Украины операция «Висла» была осуждена как таковая, что состоялась с нарушением прав человека.

27 апреля 2017 года в сеть выложили документы о депортации украинцев коммунистами Польши. Во Львове областной совет 28 апреля объявил днем траура по случаю 70-й годовщины депортации украинцев, осуществленной коммунистической властью Польши.

В общем, более 700 тысяч украинцев лишили крова и права жить на родной земле коммунистические режимы Польши и СССР.

Ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что попытки оправдать акцию "Висла" являются опасными, поскольку могут стать прецедентом для переоценки других преступлений коммунизма

"Во время проведения акции властные подразделения прибегали к насилию, намеренно были сожжены украинские дома, разрушены церкви, украинские кладбища. Все это дает основания говорить о том, что акция "Висла" была одним из масштабных преступлений коммунистического тоталитарного режима. Депортация украинцев с целью их полной национальной ассимиляции совершенно сопоставима с аналогичными действиями советского руководства по отношению к народам Крыма, Кавказа и Балтии. Такие же депортации были совершены советским руководством в ходе Второй мировой войны или в первые послевоенные годы", - отметил он.

Объединение украинцев Польши подготовило ряд мероприятий по случаю 70-летия операции «Висла». Они будут проходить в течение ближайших выходных в городе Перемышль. Значительную часть средств, необходимых на проведение мероприятий, подарили неравнодушные поляки.