"С*ка, г**но вонючее!": учительница из Киевской области стала "звездой" соцсетей (видео)

08:43, 21 марта 2018
Общество
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Учительница обругала ученика / Скриншот

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", - пишет на своей странице в Facebook пользовательница Виктория Гедзь.

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"Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами (слышно неразборчиво, - Ред.) играешь. Г**но! Дрянь!", - обзывает Людмила Анатольевна ученика.

Далее учительница возвращается к доске и дальше говорит: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Встань, когда с тобой разговаривают! Засранец!".

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полицейские начали уголовное производство по факту избиения детей репетитором.

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Теги: #школа#ученики#Киевщина