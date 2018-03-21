"С*ка, г**но вонючее!": учительница из Киевской области стала "звездой" соцсетей (видео)

Инцидент якобы произошел из-за того, что ученик клацнул два раза ручкой, чтобы записать домашнее задание.

Учительница одной из школ Василькова Киевской области, которая всячески обзывает и ругает ученика, стала "звездой" соцсетей.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", - пишет на своей странице в Facebook пользовательница Виктория Гедзь.

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"Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами (слышно неразборчиво, - Ред.) играешь. Г**но! Дрянь!", - обзывает Людмила Анатольевна ученика.

Далее учительница возвращается к доске и дальше говорит: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Встань, когда с тобой разговаривают! Засранец!".

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полицейские начали уголовное производство по факту избиения детей репетитором.