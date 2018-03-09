"Скотина, придушу сейчас": в Одесской области репетитор била и душила своих учеников (видео)

На видео видно, как пожилая женщина-репетитор во время занятий бьет и обзывает учеников.

В Одесской области полицейские начали уголовное производство по факту избиения детей репетитором.

Об этом сообщает полиция области в Facebook. Об инциденте правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете. На нем зафиксирована пожилая женщина-репетитор, которая во время занятий бьет и обзывает учеников.

Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

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"В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы. Женщина призналась в содеянном. Сейчас досудебное следствие продолжается. Согласно закону, подобные действия караются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года", - говорится в сообщении.

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