Правоохранители задержали в Киеве журналиста российского телеканала LifeNews

Корреспондента российского телеканала LifeNews Евгению Змановскую задержали в центре Киева. Она должна была освещать пророссийский митинг "Славянский марш", проведение которого было запланировано в столице. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент журналистка находится в отделении милиции Шевченковского района и пишет объяснительную. По словам самой Змановской, ее попросили объяснить, с какой целью она приехала в Киев.

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Задержать корреспондентку помогли украинские журналисты, которые окружили съемочную группу LifeNews и позвали сотрудника милиции для проверки документов. У Змановской с собой было только журналистское удостоверение, а паспорта не было. На основании отсутствия паспорта милиционеры и задержали журналистку.

Оператор Змановской задержан не был, ему дали возможность привезти паспорт журналистки в отделение милиции. Корреспонденту удалось выяснить у представителей правоохранительных органов, что, скорее всего, им предстоит депортация в Россию.