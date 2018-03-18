К Генконсульству РФ в Харькове принесли чучело Путина, возле дипучреждения усилены меры безопасности (фоторепортаж)

Напротив здания консульства акцию протеста проводят около 30 активистов ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса».

В Харькове охрану Генконсульства России обеспечивают около 300 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Национальной полиции в Харьковской области, дополнительные меры безопасности связаны с открытием в генконсульстве на улице Максимилиановской избирательного участка для голосования на выборах президента РФ.

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По данным полиции, о проведении массовых акций под стенами консульства заявили несколько организаций.

Движение транспорта по улице Максимилиановской перекрыто. Работники полиции проверяют у прохожих документы и спрашивают о цели визита в консульство. Силовики выстроились по периметру территории дипломатического учреждения.

Напротив здания консульства в 8.00 акцию протеста начали около 30 активистов ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса». Пикетчики установили палатки, держат партийную символику, национальные флаги. Непосредственно перед входом в дипучреждение люди оставили гроб с чучелом президента РФ Владимира Путина и стенды, на которых прикреплены плакаты с надписями "Хозяин Кремля - угроза всей Европе", «Кохайтеся чорноброві, та не з москалями», "Россия = война", "Выборы на крови ".

Участники акции подчеркивают, что будут находиться возле консульства до 20.00, до момента закрытия избирательного участка, и блокировать всех россиян, которые появятся для голосования.