В Ужгороде состоялся Марш славы Героев (видео)

Марш приурочен ко дню празднования 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

В Ужгороде состоялся Марш славы Героев, приуроченный к празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

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Как сообщает Громадське радио, в нем приняли участие около 250 человек.

Участники марша, среди которых представители националистической организации «Карпатская Сечь», ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, бойцы 1-й резервной сотни ДУК ПС - «Закарпатье» и «Правый сектор», а также ветераны АТО, выстроились в колонну возле дома общества «Просвита» и прошли по центру города к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины.

По словам лидера «Карпатской сечи» Тараса Деяка, «дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас».

Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских сечевых стрельцов, состоялась панихида. Как отметили его организаторы, мероприятие прошло без провокаций.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье отмечают 79-ю годовщину создания Карпатской Украины.

Карпатская Украина существовала как независимое украинское государство с 15 марта до конца мая 1939 года. С марта того же года Венгрия при поддержке Третьего Рейха, начала против нее войну.

В связи с празднованием 79-й годовщины Карпатской Украины в усиленном режиме работают силовые структуры Закарпатской области в городах Хуст, Берегово и Ужгород, а также на въездах в область на четырех перевалах.